"كوبلاك" يُدن جرائم الاحتلال في غزة ويدعو لتحرك دولي لوقف العدوان

رام الله - دنيا الوطندانت الكونفدرالية الفلسطينية في أمريكا اللاتينية والكاريبي "كوبلاك"، جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي أدت إلى عدد من الضحايا المدنيين.وقال بيان صادر عن "كوبلاك"، وصل دائرة شؤون المغتربين بمنظمة التحرير، اليوم الاثنين،" الفلسطينيون وأبناؤهم في أمريكا اللاتينية والمتجمعون في كوبلاك، يرفضون ويدينون أمام الرأي العام، والمجتمع الدولي، هذا الاعتداء الجديد، الذي تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في غزة، والذي أدى إلى العديد من الضحايا المدنيين".وأضاف البيان، أن إسرائيل حولت قطاع غزة إلى سجن كبير، وتمنع حرية حركة الأشخاص والبضائع من وإلى القطاع، لا سيما منع دخول الأدوية ومستلزمات المستشفيات، وعدم السماح للمرضى بمغادرة القطاع لتلقي العلاج، في انتهاك واضح للإجراءات الأساسية للقانون الدولي الإنساني.ودعا البيان، الحكومات والمنظمات الدولية، وخاصة هيئة الأمم المتحدة إلى إدانة هذه الجرائم والعمل الفوري على إيقافها، معتبراً أن الصمت العالمي، يُشجع دولة الاحتلال على التمادي في إجراءاتها العدوانية، وارتكاب المزيد من الجرائم ضد المواطنين العزل.