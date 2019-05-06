شؤون فلسطينية

سلطة النقد تفتتح الاجتماع الأول للجان عمل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي

سلطة النقد تفتتح الاجتماع الأول للجان عمل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي
رام الله - دنيا الوطن
افتتح سلطة النقد، السيد عزام الشوا، اليوم في مقر سلطة النقد، الاجتماع الأول للجان عمل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، بحضور رؤساء اللجنة الفنية، ورؤساء وأعضاء لجان العمل وعدد من مدراء سلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال.

وهدف الاجتماع إلى إطلاق ومباشرة لجان العمل تنفيذ مهامها المقررة، وفق خطة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين.

وتتكون لجان العمل من اللجنة الفنية برئاسة مشتركة بين سلطة النقد، ممثلة بالسيد علي فرعون، وهيئة سوق رأس المال، ممثلة بالدكتور بشار أبو زعرور، ولجنة تطوير القدرات والمهارات المالية، وترأسها وزارة التربية والتعليم، ممثلة بالسيد حامد أبومخو، ولجنة المرأة، وترأسها مؤسسة أوغاريت، ممثلة بالسيدة أمل ضراغمة المصري، ولجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويرأسها مركز دعم المنشآت الصغيرة، ممثلة بمديرها العام السيد أحمد أبو بكر، ولجنة تطوير المنتجات والخدمات المالية، ويمثلها رئاسة مشتركة بين جمعية البنوك واتحاد شركات التأمين السيد صلاح الميمي، ولجنة تكنولوجيا المعلومات، ويمثلها اتحاد شركات تكنولوجيا المعلومات (بيتا)، ولجنة الإعلام الاقتصادي، ويرأسها تلفزيون فلسطين، ممثلاً عنه الإعلامي، حيدر دغلس.

وفي كلمته خلال افتتاح الاجتماع، شدد المحافظ الشوا على أهمية التنسيق المشترك بين اللجان والأطراف ذات العلاقة بكل لجنة؛ لإنجاز المهام الموكلة إليهم، وضرورة التزام كل طرف محدد بالخطة بمسؤولياته، والعمل على تنفيذها وإنجازها وفق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

وأوضح، أنه تم تحقيق إنجازات كبيرة وهامة في تهيئة البنية التحتية المالية لتخدم متطلبات تعزيز مستويات الشمول المالي، وذلك في إطار تسهيل وتهيئة الظروف لعمل اللجان بشكل أكثر فاعلية، خاصة بعد إطلاق نظام المقاصة الالكتروني، واستكمال إجراءات ترخيص شركات خدمات الدفع، وإطلاق تعليمات حساب الشمول المالي، والتي ستعمل على إتاحة الفرصة للعديد من قطاع المهنيين والحرفيين والعاملين على المنصات الإلكترونية للوصول لمزودي الخدمات المالية للانتفاع من خدمات القطاع المالي.

وأكد على استعداد سلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال بتوفير كل ما تحتاجه اللجان من دعم فني وإداري والتنسيق مع الجهات المانحة لتوفير الدعم المالي لأنشطة الاستراتيجية، وذلك حسب الإمكانات المتوفرة.

أشاد رؤساء لجان العمل بالرئاسة المشتركة بين سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، مؤكدين على مضيهم في إنجاز مهامهم، وفق ما هو مخطط له في الاستراتيجية، ونحو تحقيق الشمول المالي وتعزيزه لدى كافة الفئات المجتمع المستهدفة.

يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين،  تهدف إلى زيادة نسبة الشمول المالي في فلسطين، إلى جانب تحقيق الرؤية الفلسطينية، نحو قطاع مالي متطور، يلبي الاحتياجات المالية لتحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الرفاه الاجتماعي للأفراد، وكذلك رفع نسبة الشمول المالي للأفراد البالغين من 36.4% إلى 50% كحد أدنى بنهاية عام 2025، وكذلك تعزيز وصول واستخدام كل فئات المجتمع للخدمات المالية من خلال القنوات الرسمية المناسبة بالتكلفة والوقت المعقولين، وحماية حقوقها، وتعزيز معرفتها المالية، بما يمكنها من اتخاذ القرار المالي المناسب.

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