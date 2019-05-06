وزارة الأشغال: تدمير 130 وحدة سكنية كاملاً و700 جزئياً بالعدوان على غزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم، إجمالي ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان، الذي بدأ يوم السبت، وانتهى فجر اليوم الاثنين.وكشفت الوزارة، عن تدمير 130 وحدة سكنية بشكل كامل و700 وحدة بشكل جزئي، كإحصائية أولية، جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأدى العدوان الإسرائيلي إلى استشهاد 27 مواطناً، بينهم أطفال رضع ونساء، وإصابة 160 آخرين، وتدمير أبراج وبنايات سكنية ومواقع في مختلف مدن ومخيمات القطاع.وتواصل طواقم الأشغال، والبلديات، والدفاع المدني، والهلال الأحمر، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أعمال إزالة ركام البنايات والمنازل المدمر في غزة، إضافةً إلى فتح الطرق والشوارع بإزالة آثار الدمار والركام للبنايات والأماكن التي استهدفها العدوان الإسرائيلي في الأحياء السكنية والشوارع، باستخدام آليات وجرافات ضخمة، وعمال البلديات والأشغال العامة.