مستوطنون يقتحمون الأقصى في أول أيام رمضان

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى، في أول أيام شهر رمضان، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، التي انتشرت في ساحات الحرم لتأمين اقتحاماتهم.





وأوضحت دائرة الأوقاف في القدس، أن المستوطنين، نفذوا جولات استفزازية في الساحات، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم أدوا صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى باب الرحمة، قبل أن يغادروا من باب السلسلة.





وفي المقابل، واصلت شرطة الاحتلال منع العديد من الفلسطينيين من دخول الأقصى، كما تواصل فرض إجراءات مشددة عند أبوابه ونصب الحواجز العسكرية في القدس القديمة عند الطرقات المؤدية للمسجد.





وكان مئات المقدسيين، قد أدوا الليلة الماضية، صلاة التراويح برحاب الأقصى، بعد إعلان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، عن دخول شهر رمضان وبدء صوم الشهر الكريم.

رام الله - دنيا الوطن