عاجل

  • وزارة الأشغال: تدمير130 وحدة سكنية بشكل كامل و700جزئياً في العدوان الأخير على غزة

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني يدين الإرهاب الإسرائيلي على قطاع غزة ويطالب بتوفير الحماية لشعبنا

المجلس الوطني يدين الإرهاب الإسرائيلي على قطاع غزة ويطالب بتوفير الحماية لشعبنا
رام الله - دنيا الوطن
دان المجلس الوطني الفلسطيني، الإرهاب الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي أدى لاستشهاد أكثر من 25 فلسطيناً من بينهم الطفلة الرضيعة صبا أبو عرار (14 شهراً) ووالدتها الحامل، بعد قصف طائرات الموت الإسرائيلية للمنزل الذي يؤويهم.

وطالب المجلس في بيان صدر عنه، دول العالم ومؤسساته، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بالتوقف عن سياسة الصمت المخزي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستهدف المدنيين، ويدمر البنايات السكنية والبنية التحتية، ويبث الرعب والإرهاب بين المواطنين، معتبراً أن تلك الانتهاكات هي جرائم حرب وانتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وطالب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته قبل عام، والقاضي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا الأعزل الذي يواجه القصف بالطائرات والمدفعية والبوارج الحربية، فضلاً عن أنه يعيش تحت الحصار، والاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية بما فيها القدس، ويتعرض يوميا لإرهاب المستوطنين.

ودعا الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وبرلمانات العالم الحر لإعلان موقفها برفض وإدانة جرائم الاحتلال وقتل الأطفال والنساء وتدمير المنازل على سكانها الآمنين وحصارها المستمر لقطاع غزة، واستمرار استيطانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وأكد أن العدوان الإسرائيلي وتصريحات أركان إدارة ترمب -شريكة الاحتلال في إرهابه- حول تسوية الصراع (صفقة القرن)، يهدفان لفرض الحلول المنقوصة على شعبنا وقيادته والقبول باتفاقيات لا تعتمد على قرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوقنا في تقرير المصير والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.

وشدد على أن مواجهة العدوان الإسرائيلي الأميركي المتزامن يتطلب عدم منح الاحتلال الإسرائيلي الفرصة للاستفراد بأهلنا المحاصرين في قطاع غزة، ووضعهم في موضع الابتزاز الرخيص، داعياً إلى إنهاء الانقسام وسرعة إنجاز المصالحة الوطنية بتنفيذ الاتفاقيات ذات العلاقة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة دورها في خدمة أهلنا في القطاع والدفاع عنهم.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يقتحمون الأقصى في أول أيام رمضان

مستوطنون يقتحمون الأقصى في أول أيام رمضان

انتشال شهيدين ارتقيا أمس في غارة إسرائيلية على بيت لاهيا

انتشال شهيدين ارتقيا أمس في غارة إسرائيلية على بيت لاهيا

الجهاد: المُقاومة نجحت بالرد المناسب على العدوان.. وقيادتنا بمصر لبحث آلية تنفيذ التفاهمات

الجهاد: المُقاومة نجحت بالرد المناسب على العدوان.. وقيادتنا بمصر لبحث آلية تنفيذ التفاهمات

حماس تَردُّ على نتنياهو: هذه الجولة انتهت لكنّ المُواجهة لن تنتهي

حماس تَردُّ على نتنياهو: هذه الجولة انتهت لكنّ المُواجهة لن تنتهي

الشرطة تَنشُر تعديلاً على دوام (معبر الكرامة) يومي الأربعاء والخميس

الشرطة تَنشُر تعديلاً على دوام (معبر الكرامة) يومي الأربعاء والخميس

انخفاض كمية الذهب الواردة لمديرية المعادن الثمينة بنسبة 5%

انخفاض كمية الذهب الواردة لمديرية المعادن الثمينة بنسبة 5%

وزارة التربية وقطر الخيرية تتفقان على تعزيز خدمات المكتبة المتنقلة للمناطق المُهمشة

وزارة التربية وقطر الخيرية تتفقان على تعزيز خدمات المكتبة المتنقلة للمناطق المُهمشة

نتنياهو: الحملة لم تنتهِ وتتطلب الصبر ثم الحكم

نتنياهو: الحملة لم تنتهِ وتتطلب الصبر ثم الحكم

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون الأقصى في أول أيام رمضان

مستوطنون يقتحمون الأقصى في أول أيام رمضان

المجلس الوطني يدين الإرهاب الإسرائيلي على قطاع غزة ويطالب بتوفير الحماية لشعبنا

المجلس الوطني يدين الإرهاب الإسرائيلي على قطاع غزة ويطالب بتوفير الحماية لشعبنا

انخفاض كمية الذهب الواردة لمديرية المعادن الثمينة بنسبة 5%

انخفاض كمية الذهب الواردة لمديرية المعادن الثمينة بنسبة 5%

وزارة التربية وقطر الخيرية تتفقان على تعزيز خدمات المكتبة المتنقلة للمناطق المُهمشة

وزارة التربية وقطر الخيرية تتفقان على تعزيز خدمات المكتبة المتنقلة للمناطق المُهمشة

هيئة الأسرى: تنكيل واعتداء متواصل بحق الأسرى خلال عملية اعتقالهم

هيئة الأسرى: تنكيل واعتداء متواصل بحق الأسرى خلال عملية اعتقالهم

التلفزيون الصيني: موقف بكين ثابت من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

التلفزيون الصيني: موقف بكين ثابت من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الكيلة: تكليف دكتور هيثم الهدري مُديراً مُكلفاً للتحويلات الطبية

الكيلة: تكليف دكتور هيثم الهدري مُديراً مُكلفاً للتحويلات الطبية

مستوطنون يشقون طريقاً استيطانية جنوب نابلس

مستوطنون يشقون طريقاً استيطانية جنوب نابلس

منوعات

شاهد خارطة مسلسلات رمضان كاملة بالقنوات الناقلة

شاهد خارطة مسلسلات رمضان كاملة بالقنوات الناقلة

7 مشاهير أجانب سيصومون رمضان هذا العام

7 مشاهير أجانب سيصومون رمضان هذا العام

صورة لـ&#34;ميغان ماركل&#34; مع هذه الممثلة السورية تشعل مواقع التواصل

صورة لـ"ميغان ماركل" مع هذه الممثلة السورية تشعل مواقع التواصل

كنزي عمرو دياب تنشر فيديو عبر انستجرام.. ومعلقون: &#34;أبوكي عارف؟

كنزي عمرو دياب تنشر فيديو عبر انستجرام.. ومعلقون: "أبوكي عارف؟

إطلالات &#34;محتشمة وببطانة&#34; للفنانات في رمضان.. والمتابعون: &#34;شوفتي وشك نوَّر إزاي؟&#34;

إطلالات "محتشمة وببطانة" للفنانات في رمضان.. والمتابعون: "شوفتي وشك نوَّر إزاي؟"

نجمة عراقية حسناء تكشف زواجها أخيراً

نجمة عراقية حسناء تكشف زواجها أخيراً

فاندام يوجه رسالة لمحمد رمضان: وجه عظيم وجسم لائق

فاندام يوجه رسالة لمحمد رمضان: وجه عظيم وجسم لائق

عمرو دياب ودينا الشربيني يظهران معا في إعلان &#34;فودافون&#34;

عمرو دياب ودينا الشربيني يظهران معا في إعلان "فودافون"

&#34;حدوتة&#34; غادة عبدالرازق.. مسلسل للكبار فقط في رمضان

"حدوتة" غادة عبدالرازق.. مسلسل للكبار فقط في رمضان

علا غانم تحتفل بعقد قران ابنتها: &#34;بنتي عروسة&#34;

علا غانم تحتفل بعقد قران ابنتها: "بنتي عروسة"

عربي

فيديو..لبنان: عاملات المنازل الأجنبيات يتظاهرن ضد نظام الكفالة

فيديو..لبنان: عاملات المنازل الأجنبيات يتظاهرن ضد نظام الكفالة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن فيصل

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن فيصل

السيسي: سأنزل للتظاهر في الشارع مع المصريين في هذه الحالة

السيسي: سأنزل للتظاهر في الشارع مع المصريين في هذه الحالة

الملك سلمان: السعودية أخذت على عاتقها خدمة الإسلام بعيدًا عن كل ما يشوه صورته

الملك سلمان: السعودية أخذت على عاتقها خدمة الإسلام بعيدًا عن كل ما يشوه صورته