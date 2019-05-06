انتشال شهيدين ارتقيا أمس في غارة إسرائيلية على بيت لاهيا

رام الله - دنيا الوطنتمكنت الطواقم الطبية، اليوم الاثنين، من انتشال جثماني شهيدين ارتقيا أمس في غارة إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وأفادت المصادر الطبية، بوصول جثماني الشهيدين طلال عطية محمد أبو الجديان، ورغدة محمد محمود ابو الجديان إلى المستشفى الإندونيسي بعد انتشالهما من تحت أنقاض شقتهم الواقعة في أبراج الشيخ زايد شرق البلدة، والتي تم استهدافها أمس بصاروخ مباشر من قبل طائرات الاحتلال.وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 27، بينهم أطفال رضع ونساء، إضافة إلى إصابة أكثر من 170آخرين بعضهم في حالة الخطر.