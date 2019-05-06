الجهاد: المُقاومة نجحت بالرد المناسب على العدوان.. وقيادتنا بمصر لبحث آلية تنفيذ التفاهمات



وقال المتحدث باسم الحركة، مصعب البريم، وفق الرسالة: "القيادة السياسية لا تزال في مصر التي نثمن دورها، لبحث آليات الشروع في تنفيذ التفاهمات"، مؤكداً أنّ كسر الحصار، هو محدد نجاح الهدوء المرتقب.



وشددّ على أن شعبنا ورغم ما قدمه من آلام وتضحيات، إلّا إنّ الاحتلال دفع الثمن تجاه عدوانه بحق أطفالنا ونسائنا، واستطاعت المقاومة أن تردعه.



وحذر البريم الاحتلال من مغبة تكرار عدوانه، "فإن عاد لارتكاب أي حماقة، ستكون المقاومة حاضرة للرد عليه وردعه مجدداً".

رام الله - دنيا الوطنأكدّت حركة (الجهاد الإسلامي)، أن المقاومة نجحت في الرد المناسب على العدوان، والدخول في حيز التهدئة بعد ردعه على عدوانه.