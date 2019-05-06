حماس تَردُّ على نتنياهو: هذه الجولة انتهت لكنّ المُواجهة لن تنتهي









رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري: تصريحات نتنياهو حول ضرب المقاومة، تثير الاستهزاء، والمقاومة نجحت في ردع جيش نتنياهو وتمريغ أنفه بالتراب.وأضاف أبو زهري عبر تغريدة له على "تويتر": "رسالتنا له؛ هذه الجولة انتهت؛ لكن المواجهة لن تنتهي إلا باسترداد الحقوق".