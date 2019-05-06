الشرطة تَنشُر تعديلاً على دوام (معبر الكرامة) يومي الأربعاء والخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة عن التعديلات في ساعات العمل على (معبر الكرامة) يومي الأربعاء والخميس المقبلين 8-9 /5/2019 بسبب الأعياد اليهودية.وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن العمل على المعبر في هذين اليومين سيكون من الساعة (7:30) صباحاً وحتى (5) مساءً فقط، وفي كلا الاتجاهين قادمين ومغادرين.وأضاف البيان، أنه سيتم إغلاق (معبر الكرامة) خلال شهر رمضان المبارك من الساعة الخامسة والنصف مساءً، وحتى الساعة الثامنة مساءً، على أن يعود العمل بعد ذلك حتى الساعة التاسعة والنصف مساءً في كلا الاتجاهين طيلة أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، حيث يعمل المعبر من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً في كلا الاتجاهين.