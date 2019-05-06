انخفاض كمية الذهب الواردة لمديرية المعادن الثمينة بنسبة 5%

رام الله - دنيا الوطنأفصحت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، عن حجم إيراداتها من المعادن الثمينة خلال الشهر الماضي، والتي بلغت مليون ومائة ألف شيكل تقريباً، في حين بلغت كمية الذهب الواردة إلى المديرية 905 كغم تقريباً بانخفاض بنسبة 5% عن الفترة ذاتها من العام السابق.وعزت المديرية هذا الانخفاض إلى القوه الشرائية، وعدم انتظام الرواتب، بالرغم من انخفاض سعر أونصة الذهب بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق، حيث سجل متوسط سعر اونصة الذهب في الأسواق العالمية عن شهر نيسان/ أبريل 2018 مبلغ 1334$ في حين سجل متوسط السعر في ذات الشهر من العام الجاري مبلغ 1286$ بانخفاض 3.6%.وأشارت إلى أن طواقم الرقابة والتفتيش، نفذت خلال الشهر الماضي 37 جولة تفتيشية، شملت 97 محلاً ومصنعاً، وقامت بتجديد 65 رخصة مزاولة.ودعت المواطنين عند الشراء إلى التأكد من وجود الدمغة الفلسطينية على جميع المصوغات، والقطع، وبما فيها الليرات، والأونصات، والحصول على فاتورة موضح فيها الصنف، والعيار، والوزن، والسعر، وتاريخ الشراء، وسعر الأونصة في ذلك اليوم، وخاصة في موسم الصيف الذي تكثر فيه المناسبات الاجتماعية.