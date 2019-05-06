وزارة التربية وقطر الخيرية تتفقان على تعزيز خدمات المكتبة المتنقلة للمناطق المُهمشة

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير التربية والتعليم، د. مروان عورتاني، ومدير فرع مؤسسة قطر الخيرية في فلسطين حذيفة جلامنة، بمقر الوزارة، اليوم، إطار عمل لنقل ملكية المكتبة المتنقلة لصالح الوزارة، بما يضمن استدامة المكتبة في تقديم خدماتها وأنشطتها لطلبة المدارس في المناطق المهمشة؛ بهدف تشجيع ثقافة القراءة لدى الطلبة.وفي هذا السياق، أكد عورتاني، حرص وزارة التربية على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الفاعلة والناشطة في مجال دعم التعليم، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تنمية مهارات الطلبة المعرفية، وإبرازها.بدوره، أعرب جلامنة عن اعتزازه بوزارة التربية وقيادتها وكوادرها؛ على الاهتمام برفد الأجيال الصاعدة بالمعارف المختلفة، لافتاً إلى أن هذه المكتبة هي الأولى من نوعها في فلسطين، وستسهم في خلق حالة من الوعي المستدام لدى طلبةالمدارس.وكانت وزارة التربية و(قطر الخيرية) قد وقعت بتاريخ 10 نيسان/ أبريل 2014، اتفاقية لتنفيذ مشروع "تحسين جودة التعليم في المحافظات الشمالية"؛ والذي شمل 15 مدرسة حكومية في الأغوار، وقرى شمال غرب القدس، وهو مشروع تم تمويله مناصفةً بين جمعيتي قطر الخيرية، وأيادي الخير نحو آسيا.وقد ركز المشروع على التدخل الشمولي في المدارس المختارة بما يشمل تشجيع ثقافة القراءة لدى طلبة المدارس، ولهذا الغرض تم العمل على تطوير وضع المكتبات المدرسية، إضافة إلى شراء وتصميم مكتبة متنقلة تخدم المدارس بشكل منتظم، يرافقها نشاطات مختلفة ومتنوعة.