نتنياهو: الحملة لم تنتهِ وتتطلب الصبر ثم الحكم

الحملة لم تنتهِ، وتتطلب الصبر ثم الحكم.





وأضاف نتنياهو: في اليومين الماضيين، وجهنا ضربات شديدة لحماس والجهاد الإسلامي، هاجمنا أكثر من 350 هدفًا وضربنا قادة ونشطاء ودمرنا أبراجًا (إرهابية) .





رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، في أول تصريح بعد دخول التهدئة مع قطاع غزة حيز التنفيذ، أن