نتنياهو: الحملة لم تنتهِ وتتطلب الصبر ثم الحكم
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، في أول تصريح بعد دخول التهدئة مع قطاع غزة حيز التنفيذ، أن الحملة لم تنتهِ، وتتطلب الصبر ثم الحكم.
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، في أول تصريح بعد دخول التهدئة مع قطاع غزة حيز التنفيذ، أن الحملة لم تنتهِ، وتتطلب الصبر ثم الحكم.
وأضاف نتنياهو: في اليومين الماضيين، وجهنا ضربات شديدة لحماس والجهاد الإسلامي، هاجمنا أكثر من 350 هدفًا وضربنا قادة ونشطاء ودمرنا أبراجًا (إرهابية).
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