الكيلة: تكليف دكتور هيثم الهدري مُديراً مُكلفاً للتحويلات الطبية





وقالت الكيلة: إنه جرى تكليف دكتور هيثم الهدري، مُديراً مُكلفاً للتحويلات الطبية، مشيرة إلى أن التعامل مع المرضى والمواطنين في جميع مراكز الوزارة، يجب أن يعكس أخلاق وأصالة شعبنا.



وأضافت: أن المواطن الفلسطيني يستحق الأفضل دائماً، لذا فإننا نسعى بكل طاقتنا لتعزيز صموده ودعمه بشتى السبل، فيما أشادت بالكوادر العاملة في دائرة التحويلات.



وتابعت: دائرة التحويلات الطبية هي من أكثر الدوائر احتكاكاً مع المواطنين، ومع شريحة المرضى بالأخص، لذا فإن ملف التحويلات، حاز على الشق الأكبر من عملي منذ تسلمي حقيبة وزارة الصحة، وسأسعى جاهدة لتنظيم العمل وتطويره في هذه

الدائرة، بما يتناسب وتطلعات شعبنا والقيادة السياسية.



وأوضحت، أن هذه الحكومة، جاءت برؤية شاملة لخدمة المواطنين، فالخط العريض الذي تعمل تحته، هو أن المواطن على رأس سلم الأولويات، مؤكدة أن الخدمات الصحية والتحويلات الطبية، ستقدم بعدالة لأبناء شعبنا.



وقالت: إن وزارة الصحة، يجب أن يكون عملها مبنياً على قاعدة العدالة الاجتماعية؛ لذا فإن أي مريض سيحصل على علاجه داخل مراكزنا الحكومية والوطنية، فيما سيحصل من لا يتوافر علاج له على تحويلة طبية في المكان المناسب.





وقالت: إن وزارة الصحة، يجب أن يكون عملها مبنياً على قاعدة العدالة الاجتماعية؛ لذا فإن أي مريض سيحصل على علاجه داخل مراكزنا الحكومية والوطنية، فيما سيحصل من لا يتوافر علاج له على تحويلة طبية في المكان المناسب.

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزيرة الصحة، دكتور مي الكيلة، بدء العمل على تطوير دائرة التحويلات الطبية، لتقديم الخدمات بفعالية للمواطنين والمرضى.