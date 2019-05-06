مستوطنون يشقون طريقاً استيطانية جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنجرفت آليات تابعة للمستوطنين، أراضٍ زراعية في قرية مادما جنوب نابلس، لشق طريق استيطاني.وأشار رئيس مجلس قروي مادما، حازم نصار إلى أن مجموعة من المستوطنين قاموا منذ صباح اليوم، بتجريف أراضٍ وشق طريق من مستوطنة (يتسهار) حتى بئر الشعرة الأثري، وهو بئر النبع الرئيسي للقرية، بغية الاستيلاء عليه.