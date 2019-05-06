اشتية: نُريد خدمة ومساندة أبناء شعبنا في غزة

أكد د. محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن الحكومة تريد القيام بواجبها لخدمة ومساندة أبناء شعبنا في قطاع غزة.





وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة: إن "الحكومة تريد القيام بواجبها لخدمة ومساندة أبناء شعبنا في قطاع غزة"، مؤكداً أن الرئيس أجرى اتصالات دولية خلال الفترة الماضية للجم هذا الاحتلال.





وأكد على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي بحق شعبنا في القطاع، مبيناً ألا حياد أمام صور الشهداء، ونرفض البيانات التي تُساوي بين الضحية والجلاد.

رام الله - دنيا الوطن