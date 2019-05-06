حنا: نزيف غزة هو نزيف القدس وشعبنا الفلسطيني كله

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم: إننا نعرب عن تضامننا وتعاطفنا مع أهلنا في قطاع غزة الحبيب، الذين تعرضوا خلال الساعات والأيام المنصرمة لعدوان غاشم، أدى إلى استشهاد العشرات من أبناء شعبنا هناك، وخاصة الأطفال منهم، كما أدى هذا العدوان إلى تدمير عدد من الأبنية والمنشآت الحيوية في قطاع غزة الحبيب.وأكد المطران، أن غزة تنزف دماً، وأبناؤها يقتلون ويستهدفون بدم بارد، ناهيك عن الحصار الظالم الذي يتعرض له القطاع الحبيب منذ سنوات طويلة.وأوضح أنه يحق لنا أن نتساءل: هل محكوم على أهلنا في غزة بالإعدام؟! هل محكوم على أهلنا في غزة، بأن يعيشوا دوماً في ظل عدوان مستمر ومتواصل ومشاهد الدماء البريئة والأطفال الذين استهدفهم هذا الإجرام، إنما تقشعر لها الأبدان؟وأضاف: نقول لأولئك الذين يقتلون أبناءنا، ويدمرون، ويخربون في قطاع غزة، بأن تدميركم واستهدافكم لشعبنا هناك لن ينال من عزيمة هذا الشعب، الذي سيبقى حراً أبياً رغماً عن الحصار الظالم والعدوان المستمر والمتواصل.