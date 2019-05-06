عربي

فيديو..لبنان: عاملات المنازل الأجنبيات يتظاهرن ضد نظام الكفالة

فيديو..لبنان: عاملات المنازل الأجنبيات يتظاهرن ضد نظام الكفالة
عاملات المنازل الأجنبيات
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر المئات من عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان ضد نظام الكفيل، الذي يقولون إنه يعرضهن للانتهاكات من قبل مخدوميهم.

وتجمعت المتظاهرات وسط العاصمة بيروت للمطالبة بإلغاء نظام الكفالة، ولا تخضع العمالة المنزلية في لبنان لقوانين العمل، ويحصلن على حق الإقامة في البلاد عبر كفالة مخدومهم، بحسب ( بي بي سي ) عربي.

وحملت المتظاهرات لافتات كُتب عليها "لا للعبودية ونعم للعدل" و"أوقفوا الكفالة"، وقالت المتظاهرات، ومعظمهن عاملات منازل من إثيوبيا والفلبين وسريلانكا، إنهن كثيرا ما يتعرضن لاعتداءات جسدية والتعنيف والإساءة اللفظية وسوء التعامل والحرمان من الطعام.

وقالت عاملة منزل من إثيوبيا تدعى دوزوسيساني، 29 عاما، لوكالة فرانس برس "نريد إلغاء نظام الكفالة. بعض العاملات سجينات في المنازل وبجب أن يحصلن على أيام عطلة".

واستحدثت وزارة العمل اللبنانية عقدا موحدا للعمالة المنزلية في البلاد عام 2009، ولكنه مكتوب باللغة العربية، التي لا يستطعن قراءتها.

ويتهم النشطاء السلطات بعدم الجدية في التحقيق فب مزاعم تعرض العمالة المنزلية لانتهاكات وإساءات، ويوجد في لبنان أكثر من ربع مليون عاملة منزل أجنبية، يعملن كخادمات ومربيات وجليسات للمرضى.

ودعت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي لبنان لوضع حد لما أسمته نظام الكفالة "المسيء"، وأن تغير قانون العمل ليوفر بعض الحماية للعمالة المنزلية.

 

أخبار ذات صلة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن فيصل

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن فيصل

السيسي: سأنزل للتظاهر في الشارع مع المصريين في هذه الحالة

السيسي: سأنزل للتظاهر في الشارع مع المصريين في هذه الحالة

الملك سلمان: السعودية أخذت على عاتقها خدمة الإسلام بعيدًا عن كل ما يشوه صورته

الملك سلمان: السعودية أخذت على عاتقها خدمة الإسلام بعيدًا عن كل ما يشوه صورته

ماهي حقيقة صور &#34;اعتقال البشير وحلاقة شعره بالسجن&#34;؟

ماهي حقيقة صور "اعتقال البشير وحلاقة شعره بالسجن"؟

الأردن: يجب وقف العدوان الإسرائيلي على غزة &#34;فوراً&#34;

الأردن: يجب وقف العدوان الإسرائيلي على غزة "فوراً"

علاء مبارك يُعلّق على &#34;صفقة القرن&#34; والتنازل عن أراضٍ عربية

علاء مبارك يُعلّق على "صفقة القرن" والتنازل عن أراضٍ عربية

ظهور جديد لحسني وسوزان مبارك.. ما المناسبة؟

ظهور جديد لحسني وسوزان مبارك.. ما المناسبة؟

السلطات الجزائرية توقف شقيق بوتفليقة

السلطات الجزائرية توقف شقيق بوتفليقة

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: تنكيل واعتداء متواصل بحق الأسرى خلال عملية اعتقالهم

هيئة الأسرى: تنكيل واعتداء متواصل بحق الأسرى خلال عملية اعتقالهم

التلفزيون الصيني: موقف بكين ثابت من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

التلفزيون الصيني: موقف بكين ثابت من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

مستوطنون يشقون طريقاً استيطانية جنوب نابلس

مستوطنون يشقون طريقاً استيطانية جنوب نابلس

عشراوي: نتنياهو يستغل حياة شعبنا بشكل ممنهج لتحقيق أهدافه السياسية

عشراوي: نتنياهو يستغل حياة شعبنا بشكل ممنهج لتحقيق أهدافه السياسية

حنا: نزيف غزة هو نزيف القدس وشعبنا الفلسطيني كله

حنا: نزيف غزة هو نزيف القدس وشعبنا الفلسطيني كله

عيسى: إسرائيل تنتهك القوانين الدولية في حربها الجارية على قطاع غزة

عيسى: إسرائيل تنتهك القوانين الدولية في حربها الجارية على قطاع غزة

هذه إجراءات جيش الاحتلال الجديدة في غلاف غزة

هذه إجراءات جيش الاحتلال الجديدة في غلاف غزة

الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من الضفة ويزعم العثور على اسلحة

الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من الضفة ويزعم العثور على اسلحة

منوعات

شاهد خارطة مسلسلات رمضان كاملة بالقنوات الناقلة

شاهد خارطة مسلسلات رمضان كاملة بالقنوات الناقلة

نجمة عراقية حسناء تكشف زواجها أخيراً

نجمة عراقية حسناء تكشف زواجها أخيراً

فاندام يوجه رسالة لمحمد رمضان: وجه عظيم وجسم لائق

فاندام يوجه رسالة لمحمد رمضان: وجه عظيم وجسم لائق

عمرو دياب ودينا الشربيني يظهران معا في إعلان &#34;فودافون&#34;

عمرو دياب ودينا الشربيني يظهران معا في إعلان "فودافون"

&#34;حدوتة&#34; غادة عبدالرازق.. مسلسل للكبار فقط في رمضان

"حدوتة" غادة عبدالرازق.. مسلسل للكبار فقط في رمضان

علا غانم تحتفل بعقد قران ابنتها: &#34;بنتي عروسة&#34;

علا غانم تحتفل بعقد قران ابنتها: "بنتي عروسة"

رضوى الشربيني تودع جمهورها باكية: &#34;حاولنا نقول كوني زوجة عاقلة ودلوعة&#34;

رضوى الشربيني تودع جمهورها باكية: "حاولنا نقول كوني زوجة عاقلة ودلوعة"

على غرار ما حدث مع إليسا.. عساف ينعى الطفلة صبا وأفيخاي أدرعي يرد عليه

على غرار ما حدث مع إليسا.. عساف ينعى الطفلة صبا وأفيخاي أدرعي يرد عليه

ما مصير أبناء حلا شيحا بعد طلاقها من زوجها الكندي؟

ما مصير أبناء حلا شيحا بعد طلاقها من زوجها الكندي؟

بعد نشره لآية من سورة البقرة.. كيف علق نيشان على الهجوم عليه؟

بعد نشره لآية من سورة البقرة.. كيف علق نيشان على الهجوم عليه؟

عربي

فيديو..لبنان: عاملات المنازل الأجنبيات يتظاهرن ضد نظام الكفالة

فيديو..لبنان: عاملات المنازل الأجنبيات يتظاهرن ضد نظام الكفالة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن فيصل

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن فيصل

السيسي: سأنزل للتظاهر في الشارع مع المصريين في هذه الحالة

السيسي: سأنزل للتظاهر في الشارع مع المصريين في هذه الحالة

الملك سلمان: السعودية أخذت على عاتقها خدمة الإسلام بعيدًا عن كل ما يشوه صورته

الملك سلمان: السعودية أخذت على عاتقها خدمة الإسلام بعيدًا عن كل ما يشوه صورته