دولي

ترامب: الديمقراطيون سرقوا عامين من رئاستي

ترامب: الديمقراطيون سرقوا عامين من رئاستي
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
لايزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يكيل الانتقادات اللاذعة لتحقيق روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الامريكية، وغرد ترامب مؤكدا أن ذلك التحقيق سرق عامين من رئاسته دون أي داعي. 

وكتب ترامب على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن الديمقراطيين بدفعهم لتحقيق مولر حول شبهة تواطئه المزعوم مع الجانب الروسي، سرقوا من رئاستي عامين. 

وأضاف ترامب، أن كل ذلك لم يعوق النجاحات الكبيرة التي حققها كرئيس للولايات المتحدة، وعدد ترامب نجاحاته كونه جعل الولايات المتحدة تمتلك أعظم اقتصاد وأكثرها نجاحًا في أول عامين لرئاسته التي لم يقم بذلك رئيس في التاريخ. 

وأكد ترامب أنه لن ينسى ما انتخبه الشعب الأمريكي على أساسه وهو جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.


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