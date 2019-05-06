لقطات جديدة مؤثرة لأطفال داخل إحدى كنائس سريلانكا قبل تفجيرها









رام الله - دنيا الوطننشرت صحيفة "ديليميل" البريطانية صور جديدة لأطفال إحدى الكنائس في سيرلانكا أثناء الرقص والغناء قبل التفجيرات التي تعرضت لها البلاد الشهر الماضي.ويظهر في الصور التي نشرتها العديد من وسائل الإعلام البريطانية الأطفال أثناء الرقص والغناء في الكنيسة، قبل أن يلقى 14 منهم مصرعهم في الهجمات الإرهابية.وكان إرهابي يدعى محمد نصار محمد عازار فجر عبوته خارج الكنيسة، بعد أن أوقفه مسؤولو الكنيسة، الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأظهرت اللقطات الأطفال وهم يضحكون وهم يستمتعون بمدرسة الأحد قبل أن يخرج البعض لقضاء عطلة استعدادًا للكتلة الرئيسية في التاسعة صباحًا.