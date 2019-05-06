عاجل

  • الطواقم الفنية بشركة كهرباء غزة تتمكن من اصلاح خط الكهرباء الاسرائيلي المغذي لمحافظة رفح

  • الجهاد: كسر الحصار محدد نجاح الهدوء والقيادة السياسية تبحث آليات الشروع تنفيذ التفاهمات

  • اشتية في جلسة الحكومة: الحكومة تريد القيام بواجبها لخدمة ومساندة أبناء شعبنا بغزة

  • اشتية يؤكد أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي بحق شعبنا في القطاع

  • إغلاق معبر بيت حانون/ابرز لليوم الثاني على التوالي ومفتوح فقط للحالات الإنسانية الطارئة

شؤون فلسطينية

عيسى: إسرائيل تنتهك القوانين الدولية في حربها الجارية على قطاع غزة

عيسى: إسرائيل تنتهك القوانين الدولية في حربها الجارية على قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أستاذ القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، أن القوة المفرطة التي تستخدمها القوات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني حالياً في قطاع غزة، تعد انتهاكاً صارخاً لقانوني جنيف ولاهاي.

وأضاف: "قانون جنيف يتعلق بحماية فئات معينة من الأشخاص والأموال الثابتة والمنقولة، بينما يتعلق قانون لاهاي باستخدام القتال وطرقه وسلوك المتحاربين.

وتشكل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م وبرتوكولاها الإضافيان لعام 1977م المصادر الأساسية لقانون جنيف، بينما نجد أهم مصادر قانون لاهاي في العرف واتفاقيات لاهاي لعام 1907م وبروتوكول جنيف لعام 1925م حول حظر استخدام الأسلحة الكيماوية واتفاقية اليونسكو لعام 1954 م المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية زمن الحرب، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980م الخاصة بحظر استخدام بعض الأسلحة التقليدية.

وأشار عيسى إلى أنه وانطلاقاً من مبدأ عدم اللجوء إلى القوة فان الإعلان المتعلق بمبادئ القانون المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة الملحق بقرار الجمعية العمومية رقم 2625 بتاريخ 24/10/1970، اعتبر أن حرب العدوان تشكل جريمة ضد السلم، تترتب عليها المسؤولية بموجب القانون الدولي.

أما الحالة التي يكون فيها اللجوء إلى القوة صباحاً وهي حرب التحرير الوطني التي تخوضها الشعوب في نطاق حق تقرير المصير، وهو حق تضمنته المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة في فقرتها التالية، وأيده إعلان الجمعية العامة رقم 1415 بتاريخ 14/ديسمبر/1960 حول منح الاستقلال للبلاد و الشعوب المستعمرة، وكذلك القرار 2625 الذي أكد على حق تلك الشعوب في الحصول على الدعم من اجل نيل استقلالها بما يتفق ومبادئ الميثاق.

ونذكر في هذا السياق، أن الاتجاه السائد خلال المؤتمر الدبلوماسي الذي أقر بروتوكولي 1977م اعتبر حروب التحرير الوطني نزاعات مسلحة دولية، وهو ما عكسته المادة الأولى فقرة 4,من البروتوكول الأول.

ونوه الأمين العام إلى أنه إلى جانب تحريم الأسلحة السامة التي تستخدمها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بموجب العرف الدولي ولائحة لاهاي لعام 1907م. في المادة(23,أ) كذلك بالمعاهدات التي تحظر استخدام أسلحة معينة، وأولها إعلان سان بيترسبورغ لعام 1868م بشان حظر استعمال بعض القذائف زمن الحرب وتحديدا القذائف التي يقل وزنها عن 400 غرام، وتكون متفجرة أو مشحونة بمواد قابلة للانفجار أو الاشتعال، وأصدر مؤتمر لاهاي الأول للسلام عام 1899م إعلاناً لحظر استعمال الرصاص القابل للانتشار أو التمدد في الجسم بسهولة (المعروفة بقنابل "دمدم").

وأضاف: "عوداً إلى أحكام برتوكول 1977م الأول، نلاحظ أن مادته 36 نصت على الالتزام الإطراف المتعاقدة بملائمة الأسلحة أو الأساليب الجديدة لمقتضيات القانون الدولي ومن ضمنها طبعا المحظورات الواردة في البرتوكول نفسه.و انسجاما مع هذا التوجه حظر البرتوكول الأول لاتفاقية 1980"استعمال أي سلاح يكون أثره الرئيسي إحداث جراح في جسم الإنسان بشظايا لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينية"، وهذا هو النص الفريد الذي يشكل البرتوكول المذكور.

بعد كل ما تقدم أعلاه، تتحمل دولة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن خرقها لمبادئ القانون الدولي الإنساني في ارتكابها الأعمال الانتقالية التالية:

1- قصف الأشخاص والأعيان المحمية.

2- ضرب وقتل السكان المدنيين.

3- قصف الأعيان المدنية.

4- قصف الممتلكات الثقافية وأماكن العبادة.

5- قصف وتلويث البيئة الطبيعية..الخ.

وبين عيسى: أن مثل هذا السلوك يشكل انتهاكاً للأحكام الصريحة ولروح الاتفاقيات المذكورة أعلاه.

أخبار ذات صلة

التلفزيون الصيني: موقف بكين ثابت من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

التلفزيون الصيني: موقف بكين ثابت من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الكيلة: تكليف دكتور هيثم الهدري مُديراً مُكلفاً للتحويلات الطبية

الكيلة: تكليف دكتور هيثم الهدري مُديراً مُكلفاً للتحويلات الطبية

مستوطنون يشقون طريقاً استيطانية جنوب نابلس

مستوطنون يشقون طريقاً استيطانية جنوب نابلس

اشتية: نُريد خدمة ومساندة أبناء شعبنا في غزة

اشتية: نُريد خدمة ومساندة أبناء شعبنا في غزة

الإفتاء الفلسطينية تُعلن ما يُفّطر الصائم وما لا يُفطّره في رمضان

الإفتاء الفلسطينية تُعلن ما يُفّطر الصائم وما لا يُفطّره في رمضان

الجنادب والصراصير تغزو أقسام الأسرى في (ريمون)

الجنادب والصراصير تغزو أقسام الأسرى في (ريمون)

عشراوي: نتنياهو يستغل حياة شعبنا بشكل ممنهج لتحقيق أهدافه السياسية

عشراوي: نتنياهو يستغل حياة شعبنا بشكل ممنهج لتحقيق أهدافه السياسية

حنا: نزيف غزة هو نزيف القدس وشعبنا الفلسطيني كله

حنا: نزيف غزة هو نزيف القدس وشعبنا الفلسطيني كله

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

التلفزيون الصيني: موقف بكين ثابت من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

التلفزيون الصيني: موقف بكين ثابت من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

مستوطنون يشقون طريقاً استيطانية جنوب نابلس

مستوطنون يشقون طريقاً استيطانية جنوب نابلس

عشراوي: نتنياهو يستغل حياة شعبنا بشكل ممنهج لتحقيق أهدافه السياسية

عشراوي: نتنياهو يستغل حياة شعبنا بشكل ممنهج لتحقيق أهدافه السياسية

حنا: نزيف غزة هو نزيف القدس وشعبنا الفلسطيني كله

حنا: نزيف غزة هو نزيف القدس وشعبنا الفلسطيني كله

عيسى: إسرائيل تنتهك القوانين الدولية في حربها الجارية على قطاع غزة

عيسى: إسرائيل تنتهك القوانين الدولية في حربها الجارية على قطاع غزة

هذه إجراءات جيش الاحتلال الجديدة في غلاف غزة

هذه إجراءات جيش الاحتلال الجديدة في غلاف غزة

الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من الضفة ويزعم العثور على اسلحة

الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من الضفة ويزعم العثور على اسلحة

العملات: ثبات الدولار أمام الشيكل الاسرائيلي

العملات: ثبات الدولار أمام الشيكل الاسرائيلي

منوعات

شاهد خارطة مسلسلات رمضان كاملة بالقنوات الناقلة

شاهد خارطة مسلسلات رمضان كاملة بالقنوات الناقلة

نجمة عراقية حسناء تكشف زواجها أخيراً

نجمة عراقية حسناء تكشف زواجها أخيراً

فاندام يوجه رسالة لمحمد رمضان: وجه عظيم وجسم لائق

فاندام يوجه رسالة لمحمد رمضان: وجه عظيم وجسم لائق

عمرو دياب ودينا الشربيني يظهران معا في إعلان &#34;فودافون&#34;

عمرو دياب ودينا الشربيني يظهران معا في إعلان "فودافون"

&#34;حدوتة&#34; غادة عبدالرازق.. مسلسل للكبار فقط في رمضان

"حدوتة" غادة عبدالرازق.. مسلسل للكبار فقط في رمضان

علا غانم تحتفل بعقد قران ابنتها: &#34;بنتي عروسة&#34;

علا غانم تحتفل بعقد قران ابنتها: "بنتي عروسة"

رضوى الشربيني تودع جمهورها باكية: &#34;حاولنا نقول كوني زوجة عاقلة ودلوعة&#34;

رضوى الشربيني تودع جمهورها باكية: "حاولنا نقول كوني زوجة عاقلة ودلوعة"

على غرار ما حدث مع إليسا.. عساف ينعى الطفلة صبا وأفيخاي أدرعي يرد عليه

على غرار ما حدث مع إليسا.. عساف ينعى الطفلة صبا وأفيخاي أدرعي يرد عليه

ما مصير أبناء حلا شيحا بعد طلاقها من زوجها الكندي؟

ما مصير أبناء حلا شيحا بعد طلاقها من زوجها الكندي؟

بعد نشره لآية من سورة البقرة.. كيف علق نيشان على الهجوم عليه؟

بعد نشره لآية من سورة البقرة.. كيف علق نيشان على الهجوم عليه؟

عربي

فيديو..لبنان: عاملات المنازل الأجنبيات يتظاهرن ضد نظام الكفالة

فيديو..لبنان: عاملات المنازل الأجنبيات يتظاهرن ضد نظام الكفالة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن فيصل

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن فيصل

السيسي: سأنزل للتظاهر في الشارع مع المصريين في هذه الحالة

السيسي: سأنزل للتظاهر في الشارع مع المصريين في هذه الحالة

الملك سلمان: السعودية أخذت على عاتقها خدمة الإسلام بعيدًا عن كل ما يشوه صورته

الملك سلمان: السعودية أخذت على عاتقها خدمة الإسلام بعيدًا عن كل ما يشوه صورته