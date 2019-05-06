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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن فيصل

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن فيصل
الأمير عبد العزيز بن فيصل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة حفصة بنت سعود بن عبد الله، والدة الأمير عبد العزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود. 

وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس):

انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غدٍ الاثنين الموافق 1 / 9 / 1440 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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