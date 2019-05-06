السيسي: سأنزل للتظاهر في الشارع مع المصريين في هذه الحالة

رام الله - دنيا الوطنأعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن استعداده للمشاركة في مظاهرات إلى جانب المصريين حال صب ذلك في مصلحة بلاده، لكنه شدد على أن الوطن يبنى بالعمل والإخلاص لا بالتظاهر.وقال السيسي، في كلمة ألقاها أمس الأحد، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في سيناء ومدن قناة السويس: "لو كانت المظاهرات تبني مصر، أنا هنزل بالمصريين في الشارع ليل ونهار علشان نبني مصر".وشدد السيسي مع ذلك على أن "الدلع لا يبني الأوطان"، والبلاد تبنى بالعمل والإخلاص والاستقرار والسلام والجهد والعرق، مضيفا أن مصر اتخذت خطوات واسعة لعملية الاستقرار الاقتصادي، فيما أكد قائلا: "واحنا بنعمله وبندفع دم في مواجهة الإرهاب... محدش هييجي يشتغل في مصر ويساعدنا لو مفيش استقرار وأمن".وأعرب الرئيس المصري عن تقديره "لدور الأشقاء" الذين قاموا بمساعدة مصر بعد الثورة، لكنه أضاف: "يجب الآن أن نعتمد على أنفسنا".وافتتح السيسي، الأحد، عددا من المشروعات الضخمة بمحافظة الإسماعيلية، أبرزها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.وأوضحت صحيفة "الأهرام" الرسمية أن الافتتاحات الجديدة تأتي بمثابة تدشين لعملية تنمية شبه جزيرة سيناء، كما أن مشروعات الأنفاق التي تم تنفيذها أسفل القناة تعد المنظومة الأضخم من نوعها في تاريخ مصر، بل وعلى مستوى العالم، من حيث الأطوال والأقطار وحجم الأعمال، والخطة الزمنية القياسية التي تم تنفيذها خلالها.وجاءت تصريحات السيسي بعد أن صوت المصريون، خلال استفتاء شعبي عام، لصالح الموافقة على التعديلات الدستورية التي قد تمدد فترة حكم الرئيس الحالي حتى 2030، حيث أيدها 88.8% من المشاركين في التصويت مع نسبة إقبال بلغت 44.33%، حسبما ذكرته الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر.