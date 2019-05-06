بعد التهدئة.. (بنك فلسطين) يُعلن استئناف العمل بجميع فروعه في قطاع غزة





وكان البنك قد أعلن مساء أمس الأحد، عن إغلاق جميع فروع ومكاتب بنك فلسطين اليوم الاثنين الموافق 06/05/2019 في جميع المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) نظراً للظروف الأمنية الصعبة التي يعيشها القطاع والحرب المستمرة، وحفاظاً على سلامتكم، نود إعلامكم بأنه سيتم إغلاق جميع فروع ومكاتب بنك فلسطين.



وكان البنك قد أعلن مساء أمس الأحد، عن إغلاق جميع فروع ومكاتب بنك فلسطين اليوم الاثنين الموافق 06/05/2019 في جميع المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) نظراً للظروف الأمنية الصعبة التي يعيشها القطاع والحرب المستمرة، وحفاظاً على سلامتكم، نود إعلامكم بأنه سيتم إغلاق جميع فروع ومكاتب بنك فلسطين.

رام الله - دنيا الوطنأعلن ( بنك فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، عن فتح أبواب جميع فروعه ومكاتبه في قطاع غزة، وعودة العمل والدوام كالمعتاد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظه، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار، ودخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ.