عودة الهدوء إلى غزة.. بالأسماء: حصيلة العدوان 25 شهيداً و 154 جريحاً





الشهداء هم:





1. الشهيد عماد محمد نصير 22 عام شمال قطاع غزة.





2. الشهيدة الرضيعة صبا محمود ابو عرار سنة ونصف شرق غزة.





3. الشهيدة فلسطين صالح ابو عرار 37 عام شرق غزة.





4. الشهيد الجنين "عبد الله ابو عرار " استشهد في احشاء امه الشهيدة فلسطين ابو عرار.





5. الشهيد خالد محمد ابو قليق 25 عام شمال قطاع غزة





6.محمود صبحي عيسى 26 عام في المنطقة الوسطى.





7.فوزي عبد الحميد بوادي 24 عام في المنطقة الوسطى.





8.الشهيد بلال محمد عبد البنا

29 عام من غزة





9. الشهيد عبدالله نوفل محمد ابو العطا21 عام من غزة.





10. الشهيد حامد احمد عبد الخضري 34 عام من غزة





11. الشهيد محمد عبد النبي أبو عرمانة ٣٠ عام من البريج.





12. الشهيد محمود سمير أبو عرمانة ٢٧ عام من البريج.





13. الشهيد عبدالله عبدالرحيم المدهون 22 عام من شمال قطاع غزة.





14. الشهيد فادي راغب بدران 31 عام من شمال قطاع غزة.





15. الشهيدة أماني المدهون (أبوالعمرين) 33 عام من شمال قطاع غزة.





16. الشهيد الجنين أيمن المدهون 9 شهور إستشهد في أحشاء والدته أماني من شمال قطاع غزة.





17. الشهيد موسى حسين معمر 24 عام من رفح.





18. علي احمد علي عبدالجواد 51 عام من رفح.





19. الشهيدة الرضيعة ماريا احمد رمضان الغزالي 4 شهور من شمال قطاع غزة.





20. الشهيد احمد رمضان رجب الغزالي 31 عام من شمال قطاع غزة.





21. الشهيدة ايمان عبد الله موسى الغزالي "اصرف" 30 عام من شمال قطاع غزة.





22.عبد الرحيم مصطفى طه المدهون 61 عام. من شمال قطاع غزة.





23. الشهيد الطفل عبد الرحمن طلال عطية ابوالجديان 12 عام.





24. الشهيد إياد عبد الله الشريحي ٣٤ عام من المغازي.





25. الشهيد هاني حمدان ابو شعر 37 عام من رفح.





فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتقاء 25 شهيد، منهم (3 سيدات و2 اجنة و رضيعتين وطفل )، و أصيب (154) مواطن بجراح مختلفة جراء التصعيد الاسرائيلي المستمر لليوم الثاني على قطاع غزة.