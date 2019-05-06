هذه إجراءات جيش الاحتلال الجديدة في غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر إعلامية اسرائيلية، صباح يوم الاثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدأ بتخفيف "الإجراءات الأمنية" التي اتخذها في مستوطنات غلاف غزة ، وذلك بعد تصعيد مع المقاومة دام ثلاثة أيام.وقال موقع "يديعوت احرنوت" الالكتروني إن إسرائيل بدأت بإزالة الحواجز التي وضعتها قرب المناطق المحاذية للقطاع، كما عادت خطوط السكك الحديدة للعمل كالمعتاد.بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه "ابتداء من الساعة 7 صباحا، تم رفع جميع القيود المفروضة على سكان الغلاف والجنوب لاخيش والنقب".