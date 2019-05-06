عاجل

  • وزارة الصحة: حصيلة العدوان 25 شهيداً و 154 جريحاً

  • بعد التهدئة.. (بنك فلسطين) يعلن استئناف العمل بجميع فروعة في قطاع غزة

شؤون فلسطينية

هذه إجراءات جيش الاحتلال الجديدة في غلاف غزة

هذه إجراءات جيش الاحتلال الجديدة في غلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر إعلامية اسرائيلية، صباح يوم الاثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدأ بتخفيف "الإجراءات الأمنية" التي اتخذها في مستوطنات غلاف غزة ، وذلك بعد تصعيد مع المقاومة دام ثلاثة أيام.

وقال موقع "يديعوت احرنوت" الالكتروني إن إسرائيل بدأت بإزالة الحواجز التي وضعتها قرب المناطق المحاذية للقطاع، كما عادت خطوط السكك الحديدة للعمل كالمعتاد.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه "ابتداء من الساعة 7 صباحا، تم رفع جميع القيود المفروضة على سكان الغلاف والجنوب لاخيش والنقب".

أخبار ذات صلة

بعد التهدئة.. (بنك فلسطين) يُعلن استئناف العمل بجميع فروعة في قطاع غزة

بعد التهدئة.. (بنك فلسطين) يُعلن استئناف العمل بجميع فروعة في قطاع غزة

عودة الهدوء إلى غزة.. بالأسماء: حصيلة العدوان 25 شهيداً و 154 جريحاً

عودة الهدوء إلى غزة.. بالأسماء: حصيلة العدوان 25 شهيداً و 154 جريحاً

الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من الضفة ويزعم العثور على اسلحة

الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من الضفة ويزعم العثور على اسلحة

العملات: ثبات الدولار أمام الشيكل الاسرائيلي

العملات: ثبات الدولار أمام الشيكل الاسرائيلي

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات

أبو سيف: دولة الاحتلال تواصل جرائمها بغزة وغير عابئة بالقانون الدولي

أبو سيف: دولة الاحتلال تواصل جرائمها بغزة وغير عابئة بالقانون الدولي

القرعاوي: العدوان الإسرائيلي بغزة جرى في ظل صمت دولي مريب

القرعاوي: العدوان الإسرائيلي بغزة جرى في ظل صمت دولي مريب

تيسير خالد: استهداف طائرات الاحتلال المباني السكنية يعكس الطبيعة الوحشية للعدوان

تيسير خالد: استهداف طائرات الاحتلال المباني السكنية يعكس الطبيعة الوحشية للعدوان

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من الضفة ويزعم العثور على اسلحة

الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من الضفة ويزعم العثور على اسلحة

أبو سيف: دولة الاحتلال تواصل جرائمها بغزة وغير عابئة بالقانون الدولي

أبو سيف: دولة الاحتلال تواصل جرائمها بغزة وغير عابئة بالقانون الدولي

القرعاوي: العدوان الإسرائيلي بغزة جرى في ظل صمت دولي مريب

القرعاوي: العدوان الإسرائيلي بغزة جرى في ظل صمت دولي مريب

تيسير خالد: استهداف طائرات الاحتلال المباني السكنية يعكس الطبيعة الوحشية للعدوان

تيسير خالد: استهداف طائرات الاحتلال المباني السكنية يعكس الطبيعة الوحشية للعدوان

زيارة: إنشاء مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي بغزة بكلفة 4 مليون دولار

زيارة: إنشاء مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي بغزة بكلفة 4 مليون دولار

شاهد: لحظة قصف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة أبو قمر وانهياره بشكل كامل

شاهد: لحظة قصف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة أبو قمر وانهياره بشكل كامل

حماس: أي تهدئة لا تلزم الاحتلال برفع الحصار فهي هشة وستفجر الاوضاع

حماس: أي تهدئة لا تلزم الاحتلال برفع الحصار فهي هشة وستفجر الاوضاع

شاهد: عضو بالكنيست الإسرائيلي تعانق الأرض خوفاً من صواريخ المقاومة

شاهد: عضو بالكنيست الإسرائيلي تعانق الأرض خوفاً من صواريخ المقاومة

منوعات

شاهد خارطة مسلسلات رمضان كاملة بالقنوات الناقلة

شاهد خارطة مسلسلات رمضان كاملة بالقنوات الناقلة

نجمة عراقية حسناء تكشف زواجها أخيراً

نجمة عراقية حسناء تكشف زواجها أخيراً

فاندام يوجه رسالة لمحمد رمضان: وجه عظيم وجسم لائق

فاندام يوجه رسالة لمحمد رمضان: وجه عظيم وجسم لائق

عمرو دياب ودينا الشربيني يظهران معا في إعلان &#34;فودافون&#34;

عمرو دياب ودينا الشربيني يظهران معا في إعلان "فودافون"

&#34;حدوتة&#34; غادة عبدالرازق.. مسلسل للكبار فقط في رمضان

"حدوتة" غادة عبدالرازق.. مسلسل للكبار فقط في رمضان

علا غانم تحتفل بعقد قران ابنتها: &#34;بنتي عروسة&#34;

علا غانم تحتفل بعقد قران ابنتها: "بنتي عروسة"

رضوى الشربيني تودع جمهورها باكية: &#34;حاولنا نقول كوني زوجة عاقلة ودلوعة&#34;

رضوى الشربيني تودع جمهورها باكية: "حاولنا نقول كوني زوجة عاقلة ودلوعة"

على غرار ما حدث مع إليسا.. عساف ينعى الطفلة صبا وأفيخاي أدرعي يرد عليه

على غرار ما حدث مع إليسا.. عساف ينعى الطفلة صبا وأفيخاي أدرعي يرد عليه

ما مصير أبناء حلا شيحا بعد طلاقها من زوجها الكندي؟

ما مصير أبناء حلا شيحا بعد طلاقها من زوجها الكندي؟

بعد نشره لآية من سورة البقرة.. كيف علق نيشان على الهجوم عليه؟

بعد نشره لآية من سورة البقرة.. كيف علق نيشان على الهجوم عليه؟

عربي

السيسي: سأنزل للتظاهر في الشارع مع المصريين في هذه الحالة

السيسي: سأنزل للتظاهر في الشارع مع المصريين في هذه الحالة

الملك سلمان: السعودية أخذت على عاتقها خدمة الإسلام بعيدًا عن كل ما يشوه صورته

الملك سلمان: السعودية أخذت على عاتقها خدمة الإسلام بعيدًا عن كل ما يشوه صورته

ماهي حقيقة صور &#34;اعتقال البشير وحلاقة شعره بالسجن&#34;؟

ماهي حقيقة صور "اعتقال البشير وحلاقة شعره بالسجن"؟

علاء مبارك يُعلّق على &#34;صفقة القرن&#34; والتنازل عن أراضٍ عربية

علاء مبارك يُعلّق على "صفقة القرن" والتنازل عن أراضٍ عربية