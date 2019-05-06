الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من الضفة ويزعم العثور على اسلحة

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال اعتقال قواته 14 مواطنا من الضفة، وزعم العثور على اسلحة في الخليل.وفي التفاصيل، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان يحيى حنون وبشار فوزاعة وسمير فوازعة عقب اقتحام مدينة طولكرم ومخيمها، فجر اليوم فيما وقعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.كما جرى اعتقال الشاب حسام عاطف سويلم من مخيم العروب شمال الخليل.ونصبت قوات الاحتلال حواجز عديدة على الشارع الرئيس نابلس رام الله.