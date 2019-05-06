أبو سيف: دولة الاحتلال تواصل جرائمها بغزة وغير عابئة بالقانون الدولي

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الثقافة الفلسطيني، عاطف أبو سيف، أن جرائم الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة كفاحه الوطني لاستعادة حقوقه ونيل حريته.وقال أبو سيف: إن "دولة الاحتلال تواصل جرائمها ضد الفلسطينيين، أمام أعين العالم غير عابئة بالقانون الدولي ولا بالقرارات الأممية"، مبينًا أن ما يتعرض له الفلسطينيون، يشكل ادانة للعالم الصامت الذي لا يتحرك للجم دولة الاحتلال المتمردة على القوانين والنظم الدولية.وأضاف، أن عذابات الشعب الفلسطيني، تستصرخ كل العالم من أجل التحرك لوقف العدوان وهذه المجازر، التي هي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، متابعًا: "هذا عدوان همجي يطال الأخضر واليابس ويقتل الأجنة في البطون ويدمر البيوت على ساكنيها ويستهدف المدنيين العزل ويدمر المراكز الثقافية والمؤسسات الاعلامية لكن لا يمكن له ان ينال من عزيمتنا".