شؤون فلسطينية

القرعاوي: العدوان الإسرائيلي بغزة جرى في ظل صمت دولي مريب

القرعاوي: العدوان الإسرائيلي بغزة جرى في ظل صمت دولي مريب
القيادي في حركة حماس فتحي القرعاوي
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، فتحي القرعاوي، أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، جرى في ظل صمت دولي مريب.

وشدد القرعاوي أن العدوان الذي استهدف أهل غزة بشبابها وأطفالها ونسائها هو عدوان جبان يتم تنفيذه من قبل حكومة إجرامية، مطالباً المجتمع الدولي، بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق أهالي غزة. 

كما دعا العالم العربي والإسلامي شعوبا وحكومات، أن تقف إلى جانب الحق الفلسطيني في دفاعه عن قضيته العادلة، وألا يقف متفرجا على دماء أهل غزة وعذاباتهم.

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