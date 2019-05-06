تيسير خالد: استهداف طائرات الاحتلال المباني السكنية يعكس الطبيعة الوحشية للعدوان

رام الله - دنيا الوطندان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين استهداف الطائرات الحربية الاسرائيلية للمباني السكنية وتلك التي تضم مكاتب اعلامية ومراكز أبحاث وجمعيات خيرية وأكد ان ذلك يعكس الطبيعة الوحشية للعدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والذي ذهب ضحيته خلال الايام الثلاثة الماضية نحو احد عشر شهيدا وعشرات الجرحى من المواطنين المدنيين الابرياء .وأضاف ان استهداف طائرات الاحتلال عددا كبيرا من البنايات التي تضم عشرات الشقق السكنية ومكاتب وكالة الانباء التركية ومركز عبد الله الحوراني للتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في حي الرمال بغزة ومقر جمعية أرض السلام للتنمية والتطوير المجتمعي بعمارة الخزندار وسط مدينة غزة ومبان اخرى في خانيونس وجباليا والشاطئ ما أدى إلى تدميرها بالكامل وتشريد المقيمين والعاملين فيها يندرج في اطار الانتقام الجماعي والعقوبات الجماعية ويشكل مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 ترقى الى مستوى جرائم الحرب .ودعا تيسير خالد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الى تحمل مسؤولياته والتدخل من خلال أجهزة الأمم المتحدة المعنية وممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي لوقف جرائمها ضد المواطنين الابرياء وضد المؤسسات الاعلامية والجمعيات الخيرية في قطاع غزة ومواصلة العمل مع المجتمع الدولي من اجل التغلب على رفض إسرائيل السماح لوفد من مجلس الأمن الدولي بزيارة ألأراضي الفلسطينية المحتلة ومن أجل رفع الحصار الظالم، الذي تفرضه دولة اسرائيل على الشعب الفلسطيني في القطاع فضلا عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 .