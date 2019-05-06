الملك سلمان: السعودية أخذت على عاتقها خدمة الإسلام بعيدًا عن كل ما يشوه صورته

رام الله - دنيا الوطنوجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كلمة إلى المسلمين حول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز أن بلاده كانت ولا تزال "تدعو إلى الحفاظ على التسامح والوسطية والاعتدال" التي يدعو إليها الإسلام.وقال: إن السعودية "أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والقضايا الإسلامية وكل ما يسهم في نشر الدين الإسلامي بعيدا عن كل ما يشوه صورته الحقيقية".وأكد العاهل السعودي أن بلاده كانت ولا تزال "تدعو إلى الحفاظ على الصورة الوضاءة التي يتحلى بها هذا الدين الحنيف من تسامح واعتدال ووسطية".