زيارة: إنشاء مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي بغزة بكلفة 4 مليون دولار











رام الله - دنيا الوطنتفقد وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة، مشروع إنشاء مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة برفقة طاقم المكتب الهندسي في وزارة الصحة، واستشاري المنحة الكويتية وشركة المقاولات المنفذة للمشروع، وذلك للإطلاع على تطور سير العمل به، حيث كان باستقباله أعضاء الفريق الوطني برئاسة المهندس ربحي الشيخ.وأشار زيارة إلى أن هذا المشروع من أهم المشاريع التي نعمل عليها في قطاع غزة، لما به من خدمة وعناية بالمواليد الجدد وأمهاتهم وتوفير بيئة صحية لهم، حيث يضم المشفى الجديد قسم عناية مركزة وحاضنات للأطفال.وأضاف، هذا المشفى يتكون من سبعة طوابق بمساحة 10.000 متر مربع، بتكلفة تصل الى 4 مليون دولار، حيث من الممكن أن يستوعب اكثر من 170 سرير.وأبلغ الوزير زيارة تحيات وزير الصحة د.مي الكيلة لجميع العاملين بالمشروع التي حثتهم على المزيد من العطاء في سبيل خدمة المواطنين في قطاع غزة.