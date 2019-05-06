شؤون فلسطينية

تخفيف الحصار وفتح المعابر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال

تخفيف الحصار وفتح المعابر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الجبهة الديمقراطية، تفاصيل وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي برعاية مصرية.

وقال مسؤول المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية بقطاع غزة، وسام زغبر: إن اتفاق وقف إطلاق النار، يشمل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتزام الاحتلال بتنفيذ اجراءات تخفيف الحصار بما فيها فتح المعابر.

وأكد زغبر، أن الاتفاق يشمل كذلك وقف استهداف الصيادين والمزارعين والمتظاهرين في مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي القطاع، بشريطة أن يكون متبادلًا ومتزامنًا.

وأضاف: "نحن ملتزمون بما توصلنا إليه من اتفاق لوقف إطلاق النار عبر المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال وبالرعاية المصرية، والتزامنا مرهون بالتزام الاحتلال بوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني واستكمال تنفيذ اجراءات تخفيف الحصار".

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