التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام، فجر اليوم الإثنين، أنه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.وقالت قناة (الجزيرة) الفضائية: إنه وفق مصادرها، فقد تم التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار بين المقاومة وإسرائيل، بدءًا من الساعة الرابعة والنصف فجرًا، أي أن التهدئة دخلت حيز التنفيذ.بدورها، نقلت قناة (الأقصى) التابعة لحركة حماس، عن مصادر تؤكد أنه التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ابتداءً من الساعة الرابعة والنصف فجرًا.إلى ذلك، قال قناة (فلسطين اليوم) التابعة لحركة الجهاد الإسلامي: إن وقف إطلاق النار، تم بعدة شروط فرضتها المقاومة.وأضافت، أن شروط التهدئة "متبادلة ومتزامنة وبشرط أن يقوم الاحتلال بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة".يتبع..