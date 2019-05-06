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شؤون فلسطينية

ترامب يوجه رسالة إلى سكان قطاع غزة.. ماذا قال فيها؟

ترامب يوجه رسالة إلى سكان قطاع غزة.. ماذا قال فيها؟
رام الله - دنيا الوطن
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الامريكي، رسالة إلى سكان قطاع غزة، قائلا: "هؤلاء الذي يهاجمون إٍسرائيل لن يجلبوا لكم سوى المزيد من البؤس".

وأضاف في رسالته التي نشرها على موقع (تويتر): "انهوا العنف واعملوا لأجل السلام، يمكننا تحقيقه".

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