ترامب يوجه رسالة إلى سكان قطاع غزة.. ماذا قال فيها؟
رام الله - دنيا الوطن
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الامريكي، رسالة إلى سكان قطاع غزة، قائلا: "هؤلاء الذي يهاجمون إٍسرائيل لن يجلبوا لكم سوى المزيد من البؤس".
وأضاف في رسالته التي نشرها على موقع (تويتر): "انهوا العنف واعملوا لأجل السلام، يمكننا تحقيقه".
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الامريكي، رسالة إلى سكان قطاع غزة، قائلا: "هؤلاء الذي يهاجمون إٍسرائيل لن يجلبوا لكم سوى المزيد من البؤس".
وأضاف في رسالته التي نشرها على موقع (تويتر): "انهوا العنف واعملوا لأجل السلام، يمكننا تحقيقه".
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