شاهد: لحظة قصف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة أبو قمر وانهياره بشكل كامل
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يظهر لحظة قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي، لمنزل عائلة أبو قمر في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.
وقد اظهر الفيديو، لحظة انهيار المبنى، حيث تم تسويته في الارض.
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يظهر لحظة قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي، لمنزل عائلة أبو قمر في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.
وقد اظهر الفيديو، لحظة انهيار المبنى، حيث تم تسويته في الارض.
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