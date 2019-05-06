حماس: أي تهدئة لا تلزم الاحتلال برفع الحصار فهي هشة وستفجر الاوضاع

رام الله - دنيا الوطنأكد عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن اي تهدئة لا تلزم الاحتلال برفع الحصار عن قطاع غزة، ستكون هشة وقابلة للانهيار من جديد، وستفجر الاوضاع لاحقا.وكان محمد البريم (أبو مجاهد) الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، قد نفى في وقت سابق، التوصل لتهدئة بين المقاومة والاحتلال الاسرائيلي، مؤكدا أن الاحتلال مازال يماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.بدورها، قالت حركة الجهاد الاسلامي: "لم يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، والمقاومة رفضت شروط إسرائيل".