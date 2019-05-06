شاهد: عضو بالكنيست الإسرائيلي تعانق الأرض خوفاً من صواريخ المقاومة





وتواصل طائرات الاحتلال الاسرائيلي منذ ثلاثة أيام، استهدافاتها للعديد من الاهداف في قطاع غزة، على رأسها البنايات السكنية، ومواقع المقاومة، مما أسفر عن استشهاد 27 مواطنا واصابة 154 آخرين.





في المقابل، قصفت المقاومة الفلسطينية مستوطنات غلاف غزة، بالعشرات من الرشقات الصاروخية، التي وصل بعضها الى بئر السبع، مما اسرف عن مقتل 4 اسرائيليين.













رام الله - دنيا الوطننشرت قناة الجزيرة الفضائية، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يظهر عضو الكنيست الاسرائيلي ميكال شير، وهي تعانق الارض؛ خوفا من رشقة لصواريخ المقاومة.