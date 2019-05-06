شاهد: مجند إسرائيلي يحاول اخراج صاروخ "بدر 3" المطور

رام الله - دنيا الوطننشر الإعلام الإسرائيلي، مقطع فيديو قصيرر، يُظهر الصاروخ الذي أطلقته سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.وظهر في الفيديو، محاولة مجند إسرائيلي، اخراج الصاروخ من مكان سقوطه.وكانت سرايا، قد نشرت مقطع فيديو يوضح مسؤوليتها عن استهداف مدينة عسقلان، بصاروخ (بدر 3) المطور، مبينة أنها استخدمت هذا الصاروخ المطور لأول مرة، في قصف مدينة عسقلان، خلال جولة التصعيد الحالية.