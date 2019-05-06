شاهد: صوارخ المقاومة فوق مدينة عسقلان
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو، يظهر صواريخ المقاومة الفلسطينية فوق مدينة عسقلان، وسط حالة من الرعب التي أصيب بها المستوطنون.
وتواصل طائرات الاحتلال الاسرائيلي، استهدافها لقطاع غزة، فيما ترد المقاومة الفلسطينية بقصفها لمستوطنات غلاف غزة بالعشرات من الرشقات الصاروخية.
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو، يظهر صواريخ المقاومة الفلسطينية فوق مدينة عسقلان، وسط حالة من الرعب التي أصيب بها المستوطنون.
وتواصل طائرات الاحتلال الاسرائيلي، استهدافها لقطاع غزة، فيما ترد المقاومة الفلسطينية بقصفها لمستوطنات غلاف غزة بالعشرات من الرشقات الصاروخية.
التعليقات