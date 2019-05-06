شاهد: ظهور عبارة "صنع في فلسطين" على صواريخ المقاومة



















رام الله - دنيا الوطنبرزت عبارة (صنع في فلسطين)، في مقطع الفيديو، الذي بثته، سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، حيث لفتت هذه العبارة المواطنين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.وأكد المتابعون، أنه رغم أن قطاع غزة، لا يصنع الكثير من المواد، إلا أنه صنع الصواريخ.وكانت سرايا، قد نشرت مقطع فيديو يوضح مسؤوليتها عن استهداف مدينة عسقلان، بصاروخ (بدر 3) المطور.وأكدت السرايا، أنها استخدمت هذا الصاروخ المطور لأول مرة، في قصف مدينة عسقلان، خلال جولة التصعيد الحالية.