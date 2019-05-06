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شؤون فلسطينية

ندد بقصف إسرائيل من القطاع.. ماكرون: ندعم وساطة الأمم المتحدة والقاهرة للتهدئة

ندد بقصف إسرائيل من القطاع.. ماكرون: ندعم وساطة الأمم المتحدة والقاهرة للتهدئة
رام الله - دنيا الوطن
ندد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بقصف إسرائيل من قطاع غزة، مؤكدا دعم باريس لوساطة الأمم المتحدة والقاهرة لتهدئة الوضع.

وكتب ماكرون على صفحته في (تويتر)، أمس الأحد: "إدانة حازمة لعمليات القصف من غزة، وتضامن مع السكان الذين تعرضوا لها. دائرة العنف يجب أن تتوقف وجميع المدنيين تجب حمايتهم"، على حد تعبيره.

وتابع ماكرون: "فرنسا تدعم وساطة الأمم المتحدة ومصر. وأؤكد من جديد حق إسرائيل في الأمن وشرعية تطلعات الشعب الفلسطيني"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وعلم سابقا أن ناشطي حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين في قطاع غزة أطلقوا ما لا يقل عن 700 صاروخ باتجاه إسرائيل، سقط 361 منها على الأقل داخل أراضيها، فيما سقطت الأخرى في قطاع غزة نفسه. وتم إسقاط 173 صاروخا من قبل دفاعات "القبة الحديدية"، بينما سقط 30 صاروخا في أحياء سكنية إسرائيلية و181 صاروخا في مناطق نائية من البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه أعطى أمرا للجيش بتوجيه ضربات مكثفة إلى مواقع لمسلحي الفصائل الفلسطينية، ردا على قصف أراضي إسرائيل.

وخلفت عمليات قصف إسرائيل من أراضي قطاع غزة أربعة قتلى من مواطنيها، فيما بلغ عدد القتلى في صفوف الفلسطينيين 25 شخصا، بحسب الحصيلة الأخيرة للضحايا.

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