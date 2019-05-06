الغرفة المشتركة: لن نسمح بخروج المستوطنين من الملاجئ طالما تنكرت قيادة العدو للتفاهمات
رام الله - دنيا الوطن
رفضت غرفة العمليات المشتركة، التابعة للمقاومة الفلسطينية، انهاء التصعيد إلا باستجابة الاحتلال لمطالب الشعب الفلسطيني.
وقالت غرفة العمليات في بيان مقتضب: "لن تتوقف المعركة قبل استجابة الاحتلال لمطالب شعبنا، ولن نسمح بخروج المستوطنين من الملاجئ طالما تنكرت قيادة العدو لتفاهماتها مع المقاومة".
بدورها، قالت حركة الجهاد الاسلامي: "لم يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، والمقاومة رفضت شروط إسرائيل".
رفضت غرفة العمليات المشتركة، التابعة للمقاومة الفلسطينية، انهاء التصعيد إلا باستجابة الاحتلال لمطالب الشعب الفلسطيني.
وقالت غرفة العمليات في بيان مقتضب: "لن تتوقف المعركة قبل استجابة الاحتلال لمطالب شعبنا، ولن نسمح بخروج المستوطنين من الملاجئ طالما تنكرت قيادة العدو لتفاهماتها مع المقاومة".
بدورها، قالت حركة الجهاد الاسلامي: "لم يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، والمقاومة رفضت شروط إسرائيل".
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