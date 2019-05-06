الغرفة المشتركة: لن نسمح بخروج المستوطنين من الملاجئ طالما تنكرت قيادة العدو للتفاهمات

رام الله - دنيا الوطنرفضت غرفة العمليات المشتركة، التابعة للمقاومة الفلسطينية، انهاء التصعيد إلا باستجابة الاحتلال لمطالب الشعب الفلسطيني.وقالت غرفة العمليات في بيان مقتضب: "لن تتوقف المعركة قبل استجابة الاحتلال لمطالب شعبنا، ولن نسمح بخروج المستوطنين من الملاجئ طالما تنكرت قيادة العدو لتفاهماتها مع المقاومة".بدورها، قالت حركة الجهاد الاسلامي: "لم يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، والمقاومة رفضت شروط إسرائيل".