بعد غلقه بفعل ركام أحد المباني.. بلدية غزة تُعيد فتح شارع (الصناعة)











رام الله - دنيا الوطنأعادت بلدية غزة، فتح شارع الأقصى (الصناعة) غرب مدينة غزة، وذلك بعد غلقه بفعل ركام أحد المباني، وذلك إثر تعرضه للتدمير بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي.وكانت طائرات الاحتلال، قد استهدفت خلال الأيام الماضية العديد من المنشآت السكنية، والمواقع التابع للمقاومة، فيما ردت المقاومة باستهداف مستوطنات غلاف غزة.