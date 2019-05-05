شاهد: مقتل 41 شخصاً جراء حادث احتراق طائرة ركاب روسية

وتمكنت الطائرة من الهبوط فقط بعد المحاولة الثانية، لكن الحريق استمر وانتشر في جزء أكبر منها، وبينت المصادر أن الطائرة ارتطمت بالمدرج خلال العملية 3 مرات.





وأفاد شهود عيان ومصادر بأن بعض الركاب، الذين بلغ عددهم 73 شخصا بالإضافة إلى 6 أفراد من الطاقم، خرجوا من الطائرة وهي لا تزال تسير على المدرج.





وتوثق أشرطة فيديو عدة من شيريميتيفو الطائرة التي تلتهمها ألسنة النيران، ما أسفر عن احتراق ذيلها بشكل كامل، فيما يتركها الناس بشكل عاجل من خلال وسائد مخارج الطوارئ.





وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق بشكل سريع، إلا أنه أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.





وهرعت إلى موقع الحريق عشرات سيارات الإسعاف والطوارئ والإطفاء التي لا تزال تعمل في المكان، بينما أعلنت لجنة التحقيقات الروسية فتح تحقيق رسمي في الحادث.





وعلى خلفية هذه التطورات أجلت إدارة مطار شيريميتيفو نحو 50 رحلة فيما تم إلغاء واحدة.



