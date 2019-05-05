أبو مجاهد: لا تُوجد تهدئة حتى اللحظة والاحتلال يُماطل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه

أكد محمد البريم (أبو مجاهد) الناطق باسم ألوية الناصر صلاح الدين، أنه لا توجد تهدئة حتى اللحظة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.





وقال أبو مجاهد في تصريح له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "الاحتلال يُماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً، ويريد هدوءاً مقابله هدوء فقط".





وأضاف: " الموقف الآن الاحتكام للميدان، حتي ينصاع الاحتلال لمطالب المقاومة".





وكانت قناة الجزيرة القطرية، قد نقلت في وقت سابق عن مصدر في المقاومة الفلسطينية قوله: "إنهم متمسكون في هذه المفاوضات بشروط إنهاء المعاناة الناجمة عن الحصار".



وأضاف المصدر: أن مفاوضات القاهرة جدية، والساعات المقبلة حاسمة لإمكانية عودة الهدوء.



من جهته، قال القيادي في الجهاد الإسلامي داود شهاب: إن التهدئة ممكنة؛ لكن على الاحتلال، أن يدفع ثمنها التزامات.

رام الله - دنيا الوطن