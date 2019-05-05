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شؤون فلسطينية

حتى انتهاء التصعيد.. إغلاق المدارس والجامعات والبنوك في غزة

حتى انتهاء التصعيد.. إغلاق المدارس والجامعات والبنوك في غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم الأحد، عن استمرار تعطيل المدارس، حتى عودة الهدوء إلى القطاع.

كما أعلنت كل من: الجامعة الإسلامية، وجامعة الأقصى، وجامعة الأزهر، عن تعطيل الدوام الإداري والأكاديمي؛ حتى انتهاء التصعيد الإسرائيلي.

إلى ذلك، فقد قرر بنك فلسطين، إغلاق كافة فروعه في القطاع؛ نظراً للأوضاع الراهنة.

وكان البنك الإسلامي الفلسطيني، أعلن أمس، عن إغلاق فروعه في غزة ليوم واحد.

من جانبها، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تعميما لأئمة المساجد يؤكد على جواز جمع صلاتي المغرب والعشاء إذا كان هناك خطر على المصلين وذلك متروك لتقدير الأئمة وأهل المسجد وفق ما تقتضيه الظروف.

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