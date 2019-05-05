هنية:العودة لحالة الهدوء أمر ممكن والمحافظة عليه مرهونة بالتزام الاحتلال بوقف تام لإطلاق النار

وأضاف في بيان له: جولة جديدة من المواجهة، بدايتها يوم الجمعة الماضي، حينما استباح العدو جماهير شعبنا في مسيرات العودة، وقتل وجرح عامداً عدداً من المشاركين، ثم لجأ إلى تصعيد خطير باستهداف عدد من المجاهدين بعيداً عن المسيرات، بل وبعيداً عن المنطقة الحدودية بمسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات.



وتابع: وقد هبت المقاومة بكافة أجنحتها لتدافع عن شعبنا ومقدراته حيث بدا أن العدو يخطط للتصعيد، وإيصال الأمور نحو حافة الهاوية من خلال قصف البيوت والمنازل والمقرات الحكومية وارتكاب المجازر ضد العائلات، مما دفع المقاومة إلى توسيع دائرة الرد وتطويره، ليس بهدف الذهاب إلى حرب جديدة، بل من أجل لجم العدوان وحماية شعبنا، وإلزام المحتل بالتفاهمات، وإننا نؤكد بأن رد المقاومة مرتبط بمستوى العدوان والاستهداف.



وأضاف هنية: أن التباطؤ في تنفيذ التفاهمات، ومحاولة كسب الوقت، خلق حالة من الاحتقان في أوساط أهلنا في غزة، ارتفعت وتيرته بسبب الجرائم التي ارتكبها الاحتلال خلال العدوان الراهن، غير أن المقاومة المباركة، وعلى رأسها كتائب القسام، وقفت بكل شموخ، تؤدي واجبها بكل قوة واقتدار.



وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن العودة إلى حالة الهدوء أمر ممكن، والمحافظة عليه مرهونة بالتزام الاحتلال بوقف تام لإطلاق النار بشكل كامل، وخاصة ضد المشاركين في المسيرات الشعبية السلمية، مع البدء الفوري بتنفيذ التفاهمات التي تتعلق بالحياة الكريمة لأهلنا في غزة على طريق إنهاء الحصار والاحتلال عن أرضنا الفلسطينية، وفي القلب منها القدس، ودون ذلك سوف تكون الساحة مرشحة للعديد من جولات المواجهة.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: إن المقاومة تسجل صفحات المجد والبطولة، رداً على عدوان المحتل وجرائمه.