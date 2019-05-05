توضيح هام صادر عن الأوقاف حول صلاة التراويح في غزة

رام الله - دنيا الوطنأوضحت وزارة الأوقاف والشئون الدينية أنه لم يصدر عنها أي تصريح بخصوص إلغاء صلاة التراويح، مؤكدةً أنه تم التعميم على أئمة المساجد بجواز جمع صلاتي المغرب والعشاء إذا كان هناك خطر على المصلين وذلك متروك لتقدير الأئمة وأهل المسجد وفق ما تقتضيه الظروف.وبينت الوزارة أن الأوضاع في القطاع لم تصل إلى مستوى الخطر الذي يوجب الصلاة في البيوتودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار، واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية للوزارة فقط عبر مكتبها الإعلامي.