شاهد: الغرفة المشتركة تعرض لقطات استهداف آلية إسرائيلية بصاروخ (كورنيت) شرق الوسطى











وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، نشرت اليوم الأحد، فيديو استهداف جيب عسكري، قالت إنها استهدفته بصاروخ موجه (كورنيت) شمال قطاع غزة.







وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، نشرت اليوم الأحد، فيديو استهداف جيب عسكري، قالت إنها استهدفته بصاروخ موجه (كورنيت) شمال قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنعرضت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، مشاهد لعملية استهداف آلية إسرائيلية بصاروخ (كورنيت) شرق المحافظة الوسطى.