شاهد: الغرفة المشتركة تعرض لقطات استهداف آلية إسرائيلية بصاروخ (كورنيت) شرق الوسطى
رام الله - دنيا الوطن
عرضت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، مشاهد لعملية استهداف آلية إسرائيلية بصاروخ (كورنيت) شرق المحافظة الوسطى.
وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، نشرت اليوم الأحد، فيديو استهداف جيب عسكري، قالت إنها استهدفته بصاروخ موجه (كورنيت) شمال قطاع غزة.
عرضت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، مشاهد لعملية استهداف آلية إسرائيلية بصاروخ (كورنيت) شرق المحافظة الوسطى.
وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، نشرت اليوم الأحد، فيديو استهداف جيب عسكري، قالت إنها استهدفته بصاروخ موجه (كورنيت) شمال قطاع غزة.
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