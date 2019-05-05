"التعليم" بغزة تؤكد استمرار تعليق الدراسة حتى عودة الهدوء





وقالت وزارة الصحة إن 21 مواطناً استشهدوا منذ يوم السبت الماضي، جراء التصعيد الإسرائيلي على القطاع.





خاص دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، تعليق الدراسة غداً الاثنين، وذلك حتى عودة الهدوء إلى القطاع.وكان الوزارة أعلنت تعليق الدراسة في جميع المدارس اليوم، في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل منذ يوم السبت.